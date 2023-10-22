علق الناقد الرياضي، محمد فودة، على طريقة تعامل لاعب فريق النصر، كريستيانو رونالدو مع حكام المباراة التي أقيمت أمس أمام فريق ضمك.

وقال “فودة” إن رونالدو اعترض بالفعل على الحكم خلال المباراة الأمر الذي يجعله يستحق أن يأخذ بطاقة صفراء، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “أكشن مع وليد” المذاع على قناة mbc.

وفي السياق ذاته، أكد الناقد الرياضي، سمير عثمان، أن التصرف الذي فعله رونالدو يشير إلى أنه اعترض على قرار الحكم، وكان ينبغي على الأخير أن يشهر البطاقة الصفراء للاعب.

يذكر أن النصر تغلب على نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن.