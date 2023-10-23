نصح أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، بضرورة استبدل خبز القمح بخليط من دقيق الدخن والشعير والشوفان.

وقال الدكتور فهد الخضيري، عبر حسابه على منصة “إكس”: “جرب التقليل بشدة من خبز القمح بكل انواعه واستبدله بخليط دقيق الدخن والشعير والشوفان فقط ومعها قليل من دقيق آخر مثل العدس، الجوز، واللوز ومعها خميرة طبيعية، (ضروري تخمير طبيعي)”.

وأضاف: “تخبز بالمنزل مثل المصابيب (اسميته: بانكيك خليط الحبوب بدل قمح) أو القرصان، ويضاف اسباغول ليتماسك نجح في: ١- “خفض التراكمي” و٢- “نقص الوزن” وتقليل مشاكل تهيّج القولون العصبي، فقط بهذا الخبز(بدون قمح)”.