أزاحت شركة ديل الستار عن جهاز تابلت جديداً يتحمل السقوط من ارتفاع 1.2 متر.

وذكرت أن جهازها الجديد Latitude 7030 Rugged Extreme مناسب للاستخدامات الشاقة ويتحمل الحرارة من -29 إلى +62 درجة مئوية.

ويحتوي الجهاز على معالج Intel Core i7-1260U، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 32 غيغابايت، مع قرص SSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت.

كما يمتلك الجهاز مستشعر بصمة الإصبع وكاميرا الأشعة تحت الحمراء، لتسجيل الدخول إلى Windows، عن طريق التعرف على الوجه.

يذكر أن الجهاز يدعم شبكة Wi-Fi 6E وتقنية Bluetooth 5.2، فضلاً عن مودم LTE بشكل اختياري.