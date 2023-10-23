طالب نجم الكرة السعودية السابق حسين عبدالغني بإقالة مدرب الاتحاد سانتو، إذا استمر باللعب بمهاجمين.

وقال حسين عبد الغني :” مدرب الاتحاد سانتو قوته وطريقة لعبه هو اللعب بمهاجم واحد وهذا اللي دايما أشوفه في الاتحاد”.

فيما تابع محمد نور قائلاً :” الطريقة اللي يلعب بها مدرب الاتحاد مفضوحة لدى جميع الفرق. ليش لاعب من الأربعة لاعبين بنزيما، حمدالله، رومارينيو، كورنادو، إذا واحد منهم غاب لأي سبب تلاقيه يقفل ويلعب على الهجمات المرتدة”