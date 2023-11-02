كشفت مصادر آسيوية أن لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قررت اعتبار الاتحاد فائزاً بنتيجة 3 – 0 أمام نظيره فريق سباهان أصفهان الإيراني، في المباراة التي أُلغيت في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ويأتي هذا القرار لوجود مخالفات قانونية جسيمة، بحسب ما تم إيضاحه؛ وساهمت هذه المخالفات في عدم تلبية متطلبات إقامة المباراة، وحينها أبلغ مراقب المباراة الفريقين بعدم لعب المباراة ليعود الاتحاد فوراً إلى مدينة جدة.

والجدير بالذكر أن هذا القرار سيرفع الاتحاد إلى تسع نقاط ليواصل حضوره في صدارة المجموعة، لكنه سيبتعد بفارق كبير عن أقرب المنافسين له بخمس نقاط وهما «سباهان والقوة الجوية»، إذ يملك كل منهما أربع نقاط.