شجع أسطورة كرة القدم البرازيلية روماريو على خوض تجربة الاحتراف في المملكة ، والسير على خطى لاعبين أمثال كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار جونيور.

وقال روماريو في تصريحات لشبكة «غلوبو سبورت» البرازيلية ، “لو تلقيت عرضاً للانتقال إلى المملكة سأذهب أيضاً ، موضحًا بأن العرض الذي يقدم لأي لاعب من أحد أندية روشن يعد فرصة يجب الاستفادة منها” .

وأضاف : “يجب على أولئك الذين ليس لديهم أمل في الحصول على امتيازات خلال تواجدهم في أوروبا التحرك نحو دوري روشن لافتاً إلى على اللاعبين تحقيق أكبر استفادة مهنية ومالية ممكنة .

ويُذكر أن أندية دوري روشن للمحترفين نجحت في ضم نخبة من ألمع نجوم العالم خلال عام 2023 ، متفوقًا بذلك على دوريات أوروبا ، ومن المتوقع أيضاً أن تشهد فترة الانتقالات الشتوية القادمة نجاحاً كبيراً في ظل رغبة العديد من النجوم في اللحاق بركب النجوم الحاليين بعد نجاح المشروع .