أكدت منصة مساند عدم تمكن المستفيدين من إصدار التأمين بالوقت الحالي، معللة ذلك إلى وجود إجراءات تحسينية على الخدمة.

ويهدف التأمين على عقود العمالة المنزلية لحفظ حقوق صاحب العمل والعامل بتعويضهم من خلال منافع تأمينية، وذلك خلال أول عامين من تاريخ بدء عمل العامل المنزلي، كما أن التأمين لا يعتبر إلزاميًا على العمالة المنزلية الحالية وعند نقل الخدمات، فيما لا يمكن التأمين على العمالة المنزلية الحالية من خلال منصة «مساند».

وتكون مدة سريان الوثيقة التأمينية سنتين، تبدأ من تاريخ وصول العامل أو العاملة المنزلي إلى المملكة وتفعيل الوثيقة التأمينية، وتخضع لسياسات الوثيقة التأمينية، وفي حال حصول أي مشكلة أو استحقاق للتعويض خلال 90 يوما الأولى تتم مطالبة مكتب الاستقدام بالتعويض.