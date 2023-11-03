روى بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني، محمد الأحمدي، واقعة حدثت لمريض سرطان خاض تجربة لعلاج وهمي للسرطان.

وذكر أن التجربة تضمنت إعطاء المريض محلول ملحي عادي، قيل له بأنه علاج فعال، لكن تحسنت حالته، مرجعا سبب ذلك إلى الجانب النفسي تحسن لديه، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “السعودية”.

وأكد أن العلاج الوهمي قد يحسن الحالة المرضية لبعض الحالات، مثل أن يشرب المريض الماء اويتم خداعه بوجود علاج داخله، وقد يتحسن بعدها.