وثقت صورة قديمة لقطة لمظهر الحياة بمحافظة الأحساء في الخمسينيات الميلادية.

وكانت الصورة لسوق القيصرية بالهفوف، حيث ظهر فيها السوق وبه عدد من المحال.

وبينت الصورة حركة البيع والشراء التي كانت تتم فيه، وعدد من السيارات المحملة بالبضائع.