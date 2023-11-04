قال المحامي أسامة القحطاني إن شركات المحاماة الأجنبية تفتح مجال لتوظيف المواطنين بمهنة المحاماة.

ولفت إلى أنه يشترط لشركات المحاماة الأجنبية المرخص لها توظيف محام سعودي وأن يكون لها شريك سعودي بما لا يقل عن 25% لكى تترافع أمام المحكمة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “الإخبارية”.

يذكر أن وزارة العدل أعلنت إصدار التراخيص لـ 15 لشركة محاماة أجنبية في المملكة.