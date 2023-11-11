أكدت الفنانة المصرية حنان مطاوع أنها قامت بكتابة وصيتها منذ أن كانت في عمر الـ25، وذلك إقتداءً بالرسول، كما أنها تقوم بتحديثها كل فترة على حسب اختلاف حساباتها.

وأشارت مطاوع أنها في وصيتها خصصت جزء من أموالها لوالدتها والجزء الآخر لأصدقائها في المدرسة، وعلى الرغم من معرفة الجميع بهذا الأمر، إلا أن والدتها تغضب من هذه الأفكار.

وذكرت الفنانة المصرية أنها تعرضت لوعكة صحية قبل 5 أشهر، حيث شخصت بشكل خاطئ بورم سرطاني، ودخلت في فترة صعبة من المسح الذري، ووقتها جددت وصيتها، وشعرت بالخوف الشديد على ابنتها.