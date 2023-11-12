تحدث ‏عبدالله العمار باحث ومستشار شرعي عن الرأي الشرعي في تحديد نوع الجنين.

وقال العمار بأن هناك أحاديث كثيرة وآيات قرآنية تؤكد أن الله هو الذي يحدد نوع الإناث والذكور في بطن الأمهات وليس الإنسان.

وأضاف العمار بأن الأشخاص الذين يحددون نوع الجنين عن طريق الحقن المجهري نظراً لوجود مشكلات صحية لديهم يجوز لهم الأمر ولكن بعد التوكل على الله.