احتفل جماهير نادي النصر بفوز النصر على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس السبت، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري روشن.

وهتف جماهير النصر عقب المباراة بالفوز بأصوات عالية بسعادة قائلين:” هاتوا الهلالي .. هاتوا الهلالي .. هاتوه”

وحافظ نادي النصر على فارق النقاط مع نادي الهلال صاحب الصدارة، قبل التوقف الدولي، بعد أن وصل إلى 31 نقطة في وصافة دوري المحترفين.

وفي المقابل، تجمد رصيد نادي الوحدة عند 16 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن.