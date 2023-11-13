أوضح المختص في السيارات عبدالرحمن الخالص ، مواصفات وفروقات فئات لاندكروزر 2023 من شركة تويوتا اليابانية.

– تويوتا لاندكروزر GXR1

تأتي هذه السيارة بمحرك 6 سلندر وبقوة 409 حصان وعزم دوران 650 ن/ م ، ودفع رباعي وناقل حركة أتوماتيكي ، بالإضافة إلى دخول ذكي للسيارة ومقاعد مخمل وشاشة وكاميرا خلفية .

سعر السيارة 284000 ريال ، ما يعادل 75750 دولار .

– تويوتا لاندكروزر GXR2

تأتي هذه السيارة مثل لاندكروزر GXR1 ، بالإضافة إلى فتحة سقف وتحكم كهربائي بمقعد السائق وشاشة بمقاس 12 بوصة وكاميرا خلفية ونظام ملاحة ووسائد هوائية.

– تويوتا لاندكروزر GXR3

وتأتي هذه السيارة بمواصفات سيارة لاندكروزر GXR2 ، بالإضافة إلى تشغيل عن بعد وشاحن لاسلكي ونظام حماية ضد السرقة ونظام للمساعدة على صعود ونزول المرتفعات .

– تويوتا لاندكروزر GXR4

وتعد هذه السيارة مثل نظيرتها لاندكروزر GXR3 ، ولكن تأتي بمقاعد جلد ومقاعد كهربائية للسائق والراكب وتخشيب داخلي وشاشات خلفية بسماعات .

– تويوتا لاندكروزر GXR5

وتأتي هذه السيارة بخاصية تحديد المسار والحماية من التصادم وشنطة خلفية كهربائية بالإضافة إلى رادار والتحكم التلقائي بالنور العالي .

السعر 332000 ريال ، أي ما يعادل 88550 دولار .