كشفت مصادر ، أن نادي ريال مدريد لن يعلن عن موعد عودة لاعبه الدولي التركي أردا غولر للمشاركة مع الفريق الأول، بعد الإصابات الأخيرة التي تعرض لها ، والتي أدت إلى تأجيل موعد ظهوره مع الملكي .

ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية ، فإن النادي أكد بأنه لن يعلن عن موعد الظهور الأول للاعب مع التركيز على مشاعر غولر ومنعه من الاكتئاب، كما قال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عندما تحدث عن الحالة النفسية للاعب .

كما أوضحت الصحيفة أن غولر يحظى بثقة تامة وكاملة، وأن ريال مدريد يعتبره مميزًا، لكن جسده لا يزال في طور التكوين، على أن يكون ظهوره الفعلي في 2024.

والجدير بالذكر أن غولر صاحب الـ 18 عاماً انضم إلى صفوف الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ، قادماً من نادي فنربخشة التركي .