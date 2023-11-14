أوضح خبير أمريكي يدعى ستيف بيرنز، فوائد الاستيقاظ مبكرا وطريقة تطوير هذه العادة مع الوقت، مؤكدًا أنها تعتبر صعبة لبعض الأشخاص التي اعتادوا السهر.

وأوضح بيرنز أنه في حال انتظم الشخص على النوم والاستيقاظ مبكرا، يشعر بحالة من النشاط والحيوية، وبالتالي ينتج بشكل أفضل في دراسته أو عمله، ويساعده ذلك على زيادة استيعابه وعدم تشتت ذهنه في الصباح.

وأكد أن ذلك يعطي مساحة من الوقت لإنجاز الكثير من الأشياء المهمة، كما يمكن إضافة عدة ساعات إضافية إلى اليوم ثم استخدامها في المشاريع الشخصية أو الدراسة أو إكمال المهام التي تم تأجيلها الأسبوع الماضي.

ولفت إلى أن الاستيقاظ المبكر، يساعد على ضبط النفس والتدريب على احترام المواعيد، وبالتالي يعمل ذلك على تحسين مهارات إدارة الوقت والقدرة على تحديد أولويات المهام الضرورية في اليوم.

وكشفت الأبحاث أن الأشخاص الذين يستيقظون مبكرًا يكون لديهم مستويات أقل من التوتر والقلق.