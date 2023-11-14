كشف الناقد الرياضي فهد القريني السبب وراء عدم تقديم إدارة نادي الشباب احتجاجًا، ضد مشاركة اللاعب مختار علي مع نادي الفتح، على الرغم من احتجاجه على مشاركته مع النصر.

وقال القريني أنه من الممكن أن يكون لإدارة الشباب، معطيات أخرى، أو أن باحتجاهم مع النصر، فهموا أن احتجاجهم باطل، فلم يكرروا ذلك الخطأ عند مشاركته مع الفتح.