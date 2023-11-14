في مشهد من البهجة والفرحة، يستقبل أهالي المنتخب الوطني للروبوت أبناءهم، بالورود، والفرحة الكبيرة، في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وجاء احتفالهم بالنجاح الكبير الذي حققوه في نهائي الأولمبياد العالمي للروبوت، والذي كان مقامًا في بنما، مما يدل على ما وصل إليه التعليم من رفعة وتميز في المملكة.

وظهر أفراد المنتخب وهم يرددون النشيد الوطني، وسط حالة من السعادة وفرحة كبيرة لما حققوه.

فيديو | فرحة كبيرة لعائلات لاعبي المنتخب السعودي لحظة عودتهم لأرض الوطن بعد منجزهم في نهائي الأولمبياد العالمي للروبوت في بنما ⁧#الإخبارية⁩ pic.twitter.com/Rz3B3Ae0TA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 13, 2023

فيديو | "الصورة أبلغ من الكلام".. العائلات تحتفل بأبنائها لحظة عودتهم لأرض الوطن بعد منجزهم في نهائي الأولمبياد العالمي للروبوت في بنما ⁧#الإخبارية⁩ pic.twitter.com/2LKtEQVKx5 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 13, 2023