يستعد منتخب اليابان لمواجهة ميانمار في أوساكا الخميس، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضمّ أيضاً كوريا الشمالية وسوريا، في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026، المقرّرة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وحذر مدرب اليابان هاغيمي مورياسو، لاعبيه من الاستهتار بمنتخبات المجموعة بقوله: “لا يمكن الاستهانة بأي منتخب، يتعين علينا التطلّع دائماً لتقديم الأفضل”.

وتستهل منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، مشوارها في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026، الخميس، في الدور الثاني؛ حيث ستكون فلسطين أيضاً ضمن 36 منتخباً ستبدأ مشوارها.

ويشتمل الدور الثاني على 36 منتخباً قُسّمت على 9 مجموعات، تضمّ كل واحدة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، بين نوفمبر 2023 ويونيو 2024.