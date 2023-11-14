تحدد سبب وفاة لاعب منتخب غانا السابق، رافائيل داومينا، الذي سقط على أرض الملعب متوفياً، خلال مشاركته في مباراة إجناتيا وبارتيزاني بالدوري الألباني.

وأكت تقارير صحفية أن اللاعب الراحل وقع قبل وفاته على وثيقة تعفي الأطباء في مستشفى زيوريخ من أي خطر حتى الموت، بسبب رغبته في مواصلة مشواره مع كرة القدم، على الرغم من التحذيرات لمعاناته من أزمات في القلب.

يذكر أن دوامينا كان قريباً من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي وتحقيق حلمه، بالانضمام إلى برايتون عام 2017، ولكن الفحوصات الطبية أكدت وجود أزمات في القلب، لذلك لم تتم الصفقة