استنكر الإعلامي الرياضي خالد أبو غانم ما تردد من أخبار، حول نادي الهلال وبحثه عن ظهير أيسر، يتناسب مع خططه واستراتيجياته، وطريقته في اللعب.

وأضاف أنه بذلك يفعل نفس الخطأ الذي وقع به الاتحاد، وكذلك النصر سابقًا، وهو التعاقد مع رأسين حربة.

واستطرد أنه لماذا يبحث الهلال وهو عنده بيريرا، وأنه يعتبر لاعب له، لأن خروجه على سبيل الإعارة، وأن الفريق الذي يلعب فيه، لا يرغب في التجديد له.