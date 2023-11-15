كشفت مصادر عن عدم وجود نية لدى نادي الهلال في التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب نادي أتلتيكو مدريد الأسباني، بديلا للبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وكانت تقارير توقعت تعاقد الهلال مع اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان بدلاً عن البرازيلي نيمار خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعويض غيابه بسبب الإصابة.

وشددت المصادر على عدم وجود نية لدى الهلال للتعاقد مع بديل نجمه البرازيلي نيمار، بحسب الرياض.

يذكر أن نيمار أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل، وخضع لعملية جراحية في بلاده.