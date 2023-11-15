استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – ، رسالة خطية ، من فخامة الرئيس وليام روتو رئيس جمهورية كينيا ، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقام بتسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ، خلال استقباله اليوم في مقر الوزارة بالرياض ، المبعوث الخاص لفخامة رئيس جمهورية كينيا نور الدين محمد حاج .

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.