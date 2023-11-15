أصبح لاعب نادي مانشستر يونايتد، برونو فرنانديز، على رادار نادي الهلال خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويستعد الهلال لفسخ التعاقد مع نيمار، الذي يتعافى من إصابة خطيرة في الغضروف المفصلي، لفتح مكان في التشكيلة لنجم آخر، مع وضع البرتغالي برونو فيرنانديز في مرمى فريقه، وفقا لـ “cm-tv”.

ومع غياب نيمار عن بقية الموسم، يبحث الهلال عن حلول في السوق الأوروبي لسد النقص في الوزن، وهنا يأتي اسم برونو فيرنانديز. لاعب خط الوسط البرتغالي الدولي لمانشستر يونايتد، والذي تدرب بالفعل تحت قيادة خورخي جيسوس في سبورتنج، هو المرشح الرئيسي، ولكن هناك أسماء أخرى على جدول الأعمال.