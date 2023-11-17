أكد الناقد الرياضي بدر الدبيخي، أن الإعلام الهلالي حزين لأن ⁧‫النصر‬⁩ سيلعب في دوري أبطال أوروبا .

وقال الدبيخي خلال لقائه على برنامج الحصاد الرياضي المُذاع على القناة الرياضية:” يا أخي اليوم الإعلام الهلالي زعلان وهذا لأن النصر بيروح لأبطال أوروبا، هدي شوي يا مسلم.”

يُذكر أن النصر سيواجه نظيره الأخدود مساء يوم الجمعة الموافق 24 من هذا الشهر الجاري ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.