أكد الناقد الرياضي بدر الدبيخي، أن الإعلام الهلالي حزين لأن النصر سيلعب في دوري أبطال أوروبا .
وقال الدبيخي خلال لقائه على برنامج الحصاد الرياضي المُذاع على القناة الرياضية:” يا أخي اليوم الإعلام الهلالي زعلان وهذا لأن النصر بيروح لأبطال أوروبا، هدي شوي يا مسلم.”
يُذكر أن النصر سيواجه نظيره الأخدود مساء يوم الجمعة الموافق 24 من هذا الشهر الجاري ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.
بندر الدبيخي :
إعلام هلالي زعلان لأن #النصر سيلعب في دوري أبطال أوروبا ..#الحصاد_الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
الراعي الرسمي: @alkhudiroud
الشريك: @osipc_sa@bandar_aaz pic.twitter.com/aCqkAgBSYZ
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 16, 2023
ههههههههههههه — يكذب ويكذب والكل يضحك والنهاية موسم صفري