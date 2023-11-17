رشح الناقد الرياضي محمد الشيخ فوز الهلال أمام النصر في الجولة بعد القادمة ضمن منافسات دوري روشن.

وقال الشيخ :” وفقا للأرقام والمعطيات الفنية أرى أن الهلال أقرب إلى الفوز، لأن الهلال قوة تبدأ من حراسة المرمى مرورا بكل الخطوط حتى ميتروفيتش”.

وأضاف “بينما النصر يملك قوة عظيمة في الهجوم، يملك وسط جيد جدا، ولكن لا يملك دفاع مستقر ولا يملك حراسة بدليل الأرقام الضعيفة لدى النصر “.