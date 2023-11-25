قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منح اللاعبين إجازة عن التدريبات يوم غد.

وسيكتفي الفريق بحصة تدريبية واحدة أقرها البرتغالي جورجي جيسوس، الإثنين، قبل ملاقاة الفريق الأوزبكي ذلك على ملعب المباراة، الثلاثاء.

وجاءت هذه الخطوة تجنبًا لإرهاق اللاعبين، في ظل ضغط المباريات الحالية، إلى أن الهلال يتصدر مجموعته الآسيوية، برصيد عشر نقاط، وبفارق الأهداف عن منافسه نافابخور الذي يمتلك نفس الرصيد النقطي.

ومن المقرر أن يحضر إلى صالة الطيران الخاص في مطار الملك خالد الدولي، عند الخامسة مساءً، استعدادًا للسفر إلى أوزبكستان، وملاقاة نافباخور الأوزبكي مساء الثلاثاء.