كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف سبب زواجها من المنتج محمد مختار رغم الفرق الكبير في السن بينهما.

وقالت رانيا يوسف: «أحد أسباب زواجى من محمد مختار رغم السن اللى بينا إنى أهرب من تحكمات أهلى وتحديدا والدتى».

وأضافت : «فى أوقات كنت سعيدة معاه خاصة لما خلفت بناتى نانسى وياسمين، دى أكتر فترة فى عمرى كنت فيها سعيدة لأنى بحب الأطفال، وكان نفسى يكون عندى بنات والحمد لله ربنا كرمنى بيهم، وعشت طفولتى معاهم».

واستطردت : «حاولت يكون هناك ود بينى وبينه لكنه رفض، وبناتى راحوله بيته ولكن رفض يفتحلهم الباب».