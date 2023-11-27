أكد خوسيه ألفاريز محلل برنامج الشيرينغيتو المقرب من نادي برشلونة إن هناك توترًا قد بدأ في علاقة المدرب تشافي هيرناندز مع إدارة النادي مع تراجع الأداء والنتائج خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن علاقة تشافي بإدارة برشلونة دخلت مرحلة من التوتر على خلفية النتائج السيئة مؤخرًا إذ بات وضع الفريق سيئًا في جدول الدوري.

ورغم ذلك، يعتقد مسؤولو برشلونة أنه لولا الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباريات الفرق مؤخرًا فإن وضعية الفريق كانت ستصبح أفضل.

وذهبت “كادينا سير” إلى أبعد من ذلك، إذ يرى محللو القناة أن ظهور خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة مع رافاييل ماركيز مدرب فريق شباب برشلونة ونجم النادي السابق ربما يكون له مدلول في هذه الأثناء.

وظهر لابورتا برفقة ماركيز ولاعبي الشباب بالنادي في وقت بدأت فيه أحاديث عن مستقبل تشافي.

وحسب كادرينا سير فإن ماركيز يشاهد مباريات برشلونة برفقة البرتغالي ديكو المدير الرياضي الجديد في النادي بشكل دائم.

وأشارت أصابع الاتهام في وسائل الإعلام الإسبانية مؤخرًا إلى تشافي في تراجع أداء الفريق بسبب نقص الحلول الهجومية وافتقاد الأفكار الجديدة لهز شباك المنافسين