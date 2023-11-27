صرح ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس، بأنه يتعامل بحذر مع رحلة معقدة، وذلك قبل مواجهة مونزا الذي يقع في منتصف جدول دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد خسارته مرتين أمامه الموسم الماضي.

وقال أليغري، الذي يتأخر فريقه عن إنتر بنقطتين بعد 13 مباراة، إن تركيز الفريق ينصب على تعزيز مكانه في المربع الذهبي قبل بدء ديسمبر المقبل.

وأضاف: يوم الجمعة سنذهب إلى مونزا الفريق الذي حصد منا ست نقاط الموسم الماضي ولم نسجل في مرماه، لذلك ستكون مباراة معقدة. هدفنا احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الجدول وبهذا التعادل نحافظ على فارق تسع نقاط مع المركز الخامس.

ويظل يوفنتوس في المركز الثاني بعد تعادله، مساء الأحد 1-1، على أرضه مع إنتر ميلان المتصدر.