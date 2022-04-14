النمر ينصح بعدم الإفطار على شاورما ومشويات خلال الصيام

أميرة خالد(صدى):

وجه الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بعدم الإفطار على شاورما ومشويات خلال الصيام.

وقال خالد النمر:”الإفطار مباشرةً على شاورما ومشويات يزيد شدة الظمأ ولا يعوض السوائل المفقودة خلال الصيام”، موضحا:” الصحيح تبدأ ماء،شوربة، سلطة فواكة وخضار ثم أنت وما تريد بدون إسراف”.

وكان خالد النمر حذر من إهمال أخذ علاج الضغط بإنتظام من أسباب ضعف القلب والكتمة وتورم القدمين، لافتا:”عدم الانتظام على دواء الضغط من مسببات ضعف القلب،جلطة الدماغ، وقصور الكلى بسبب عدم التحكم بالضغط”.