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النمر ينصح بعدم الإفطار على شاورما ومشويات خلال الصيام

النمر ينصح بعدم الإفطار على شاورما ومشويات خلال الصيام
أميرة خالد(صدى):

وجه الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بعدم الإفطار على شاورما ومشويات خلال الصيام.

وقال خالد النمر:”الإفطار مباشرةً على شاورما ومشويات يزيد شدة الظمأ ولا يعوض السوائل المفقودة خلال الصيام”، موضحا:” الصحيح تبدأ ماء،شوربة، سلطة فواكة وخضار ثم أنت وما تريد بدون إسراف”.

وكان خالد النمر حذر من إهمال أخذ علاج الضغط بإنتظام من أسباب ضعف القلب والكتمة وتورم القدمين، لافتا:”عدم الانتظام على دواء الضغط من مسببات ضعف القلب،جلطة الدماغ، وقصور الكلى بسبب عدم التحكم بالضغط”.


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