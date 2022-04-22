شركة طاقة توفر وظائف إدارية وهندسية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع وخدمات الطاقة “طاقة”، المتخصصة بالمعدات وخدمات حقول النفط والغاز، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير سلسلة التوريد، أخصائي الخدمات اللوجستية، مهندس الجودة والصيانة، أخصائي المشتريات.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 21 إبريل 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة طاقة