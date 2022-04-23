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كلب بوليسي يوقف مباراة بعد اختطافه للكرة

كلب بوليسي يوقف مباراة بعد اختطافه للكرة
برازيليا(صدى):

شهدت إحدى الملاعب البرازيلية حادثة طريفة بعد أن أوقف كلب بوليسي مباراة بعد اختطافه للكرة.

ودخل الكلب البوليسي أرضية الملعب خلال مباراة ذهاب نهائي دوري المقاطعات بين ناوتيكو ويترور، وركض داخل الملعب وسط صيحات من قبل الجماهير.

والتقط الكلب الكرة داخل الملعب وظل فيه قرابة الـ 90 ثانية ومن ثم تمت السيطرة عليه.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 58453 ] نشر منذ ساعة واحدة

اوكي ممكن يكون جارس مرمى

[ عدد التعليقات: 3488 ] نشر منذ 54 دقيقة

هذا صحيح طلع كلب ابن كلب
يادافـــــع البـــــلا
ههههههههههههههههههههااااي

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