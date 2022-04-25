بالفيديو .. وزير التجارة يروي ذكرياته عن عبدالرحمن أبا الخيل
سرد وزير التجارة والإعلام المكلف، ماجد القصبي، ذكرياته عندما أصبح صهر وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق، الراحل عبدالرحمن أبا الخيل.
وقال إن عبدالرحمن أبا الخيل لا يحب التكلف، وأنه أثناء عقد قرانه كان العشاء ذبيحة أو ذبيحتين والمهر ألفين ريال فقط، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه في برنامج “الراحل” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.
وأكد أن الراحل لم يكن يهتم بالمهر عند تزويج بناته أو أخواته، وإنما كان يركز فقط على سعادتهم، مؤكدًا أن الراحل لم يكن يحب الكلفة.
وزير التجارة والإعلام المكلف د.ماجد القصبي "صهر الراحل"
العم #عبدالرحمن_أبا_الخيل لايحب التكلف، وأثناء عقد قراني كان العشاء ذبيحة أو ذبيحتين والمهر الفين ريال فقط @mohd_alkhamisi#برنامج_الراحل#روتانا_خليجية#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/bcPjep9o2r
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 25, 2022
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