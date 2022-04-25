بالفيديو .. وزير التجارة يروي ذكرياته عن عبدالرحمن أبا الخيل

الرياض(صدى):

سرد وزير التجارة والإعلام المكلف، ماجد القصبي، ذكرياته عندما أصبح صهر وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق، الراحل عبدالرحمن أبا الخيل.

وقال إن عبدالرحمن أبا الخيل لا يحب التكلف، وأنه أثناء عقد قرانه كان العشاء ذبيحة أو ذبيحتين والمهر ألفين ريال فقط، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه في برنامج “الراحل” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكد أن الراحل لم يكن يهتم بالمهر عند تزويج بناته أو أخواته، وإنما كان يركز فقط على سعادتهم، مؤكدًا أن الراحل لم يكن يحب الكلفة.