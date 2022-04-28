خطورة الدهون الثلاثية وطرق تجنبها والتخلص منها

أميرة خالد(صدى):

يشكل ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية خطرا كبيرا على صحة الجسم خاصة القلب والبنكرياس، ويتمثل المصدر الرئيسي للدهون الثلاثية في الأطعمة وخاصة الوجبات السريعة والمقالي، وأيضًا يتم تصنيعها بالكبد.

ويؤدي ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية إلى احتمالية الإصابة بالتهاب البنكرياس وكذلك الإصابة ببعض أمراض القلب والأوعية الدموية، منها مرض الشريان السباتي، وأمراض الشرايين التاجية والنوبات القلبية، وارتفاع ضغط الدّم والسكري، ومرض الشريان المحيطي، وتصلب الشرايين، والنوبات القلبية، والسكتة الدماغية، وأمراض الكبد.

ويرجع سبب ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية إلى بعض العوامل، منها وجود تاريخ عائلي لإرتفاع نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول، والتدخين، وتناول الأطعمة الغنية بالسكر والكربوهيدرات البسيطة، والسمنة، ووجود أمراض الكلى والكبد، وارتفاع ضغط الدّم، وتناول بعض الأدوية، مثل: مدرات البول، أو الهرمونات

فيما يساهم النظام الغذائي الصحي في علاج ارتفاع الدهون الثلاثية في الدّم، منها النظام الغذائي الغني بالألياف، وكذلك النظام الغذائي الغني بـ”الأوميغا 3″ التي تساعد في خفض مستويات الدهون الثلاثية في الجسم، وتتواجد في التونة، والسلمون، والسردين.

ويجب تجنب بعض الأنظمة الغذائية التي تتسبب في ارتفاع الدهون ، مثل النظام الغذائي مرتفع الكربوهيدرات والذي يتضمن السكر، حيث يقوم الجسم بتحويل السعرات الزائدة منه إلى دهون ثلاثية ويخزنه في الجسم، وكذلك النظام الغذائي مرتفع الدهون.