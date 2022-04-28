بالفيديو .. معتمر سوداني: عطونا الأمير محمد بن سلمان سنة واحدة في بلادنا

مكة المكرمة(صدى):

أشاد معتمر سوداني بجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين في الحرم المكي، كما أشاد بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتابع:” اتمنى أن تكون الأحزب لدينا يد واحدة، وتقدر تنتج الذهب وتبني البنية التحتية، وأعطونا الأمير محمد بن سلمان سنةواحدة لتنصلح أحوال السودان شوية”، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “الإخبارية”.

وأضاف أنه جاء للمملكة في عام 2018، مؤكدًا أنه وجد أن المملكة تتقدم نحو الأفضل في كل عام، مشيدًا بالجهود التي تنبذل في الشوارع وتنظيم المعتمرين