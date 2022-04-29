النيابة العامة تحذر من انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالتصوير بالجوال

الرياض(صدى):

أطلقت النيابة العامة، تحذيرات من انتهاك حرمة الحياة الخاصة للآخرين، مؤكدة أن من يفعل ذلك عقوبته السجن والغرامة.

وقالت النيابة العامة، أن حياة الآخرين تحظى بحقوق وضمانات مقررة شرعاً ونظاماً، فلا يسوغ انتهاكها أو المساس بها، وفي حال حدث ذلك وجبت المساءلة الجزائية في هذا الشأن.

وأوضحت أن كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية من خلال المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف الجوالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وفقا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.