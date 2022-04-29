بالفيديو.. سر تفضيل شباب الجبيل الصناعية ممارسة الكرة الطائرة في رمضان

علي القحطاني(صدى):

وفّرت مدينة الجبيل الصناعية لجميع الرياضيين أماكن لجميع الألعاب الرياضية حاليًا، بالإضافة إلى إتاحة الهيئة الملكية ملاعب في الشواطئ والمنتزهات للاعبين .

وقال أحد شباب مدينة الجبيل:” أن الكرة الطائرة من اللعبات الشعبية التي تزيد شعبيتها في رمضان، حيث أنها تتميز بالتنافسية وتتفوق على كرة القدم وكرة السلة واللعبات الآخرى في رمضان “.

وأوضح آخر أنهم يبدأون اللعب من بعد صلاة التراويح إلى قبل السحور بساعة من بداية رمضان لنهاية رمضان، ومن بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس .

وتحدث أحد الشباب على أهمية الكرة الطائرة قائلاً:” أنها بالنسبة له ممتعة خاصةً في أجواء شهر رمضان المبارك، بحسب تقرير مصور عرضته ” العربية السعودية ” .