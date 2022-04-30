” سناب ” تعلن طرح ميزة التسوق عبر الواقع المعزز وكاميرا متطورة

وكالات(صدى):

عزمت شركة “سناب” الأمريكية طرح تقنيات وخصائص جديدة، لتسهيل إيجاد العلامات التجارية، وذلك لضمان تجارب تسوق عبر الواقع المعزز على تطبيقها الإلكتروني.

وأفادت الشركة أنها ستقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المجانية لمطوري الواقع المعزز، منها: “تخزين البيانات، وتضمين نماذج ثلاثية الأبعاد”.

و كشفت الشركة عن ميزة “Dress Up” الجديدة، والتي تتيح للمستخدمين تجربة الملابس والأكسسوارات افتراضياً، فضلاً عن طرح كاميرا يمكنها التحليق فوق صاحبها لالتقاط صور ومقاطع مصورة قبل أن تهبط في راحة اليد.