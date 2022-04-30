مي العيدان تشن هجوما حادا على هند البلوشي 

أميرة خالد(صدى):

شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، هجوما لاذعا على مواطنتها الفنانة هند البلوشي؛ بسبب خلافها مع الفنانة حياة الفهد.

ودعت مي العيدان، هند البلوشي للتحول إلى كتابة السيناريو أو الإخراج كحل أفضل لها، بدلًا من الاستمرار في انتقاد زملائها في الوسط الفني.

وقالت مي العيدان:”أطلت حياة الفهد في برنامج بيبان عبدالرحمن، ورفضت نقد هند البلوشي لمسلسل مع حصة قلم، وفعلا كلامها صحيح الفنانة الكبيرة حياة الفهد، يا جماعة مليون مرة قلنا الفنان لا يمكن أن يكون ناقدا، لا يحق للفنان أن ينقد زملاءه”.

وأشارت:”هند كان ممكن تروحين تدرسين إخراج، كان ممكن تدرسين كتابة السيناريو والحوار، ولكن النقد على الفنان؟ لا أدري على أي مبدأ هند البلوشي طلعت وقالت إنها الفنانة الوحيدة اللي ماخذة شهادة، لا يا ماما سعاد عبدالله عندها شهادة ومريم الصالح عندها شهادة، فنانات كثيرات كويتيات عندهن شهادة وليس هند البلوشي فقط”.

وتابعت:”أنا عندي هند البلوشي خسرت الكثير من اسمها من يوم دشت سوالف النقد؛ وهذا لأنه خطة غير مدروسة من هند، وعندما تقول يحفرولي يبون يوقفوني وما يبوني اشتغل، وهاي ثاني سنة أقعد، أنتي يا هند قعدتي في البيت بسبب النقد؛ لأنك انتقدتي زملاءك ومنتجين قاعدين يشغلونك في مسلسلات”.