ريما بنت بندر تحضر حفل استقبال بايدن في عيد الفطر

الرياض(صدى):

حضرت الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حفل استقبال عيد الفطر الذي نظّمه الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض للمسلمين.

وأكدت “ريما” أنه حفل استقبال عيد الفطر يُعد تذكيرًا بأواصر الصداقة العميقة بين أمريكا والعالم الإسلامي.

وكتبت الأميرة ريما بنت بندر عبر حسابها على “تويتر”: “تشرفتُ بحضور حفل الاستقبال الذي استضافه الرئيس بايدن اليوم في البيت الأبيض احتفالًا بعيد الفطر”.

وأضافت: “كان هذا التجمع الرائع بمثابة تذكير بأواصر الصداقة العميقة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي”.