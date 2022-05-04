إنتر ميلان يقترب من ضم ديبالا

وكالات(صدى):

توصل الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس لاتفاق نهائي مع إنتر ميلان للانتقال إليه في ميركاتو الموسم المقبل.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه على الرغم من محاولات عدة أندية مثل أتلتيكو مدريد الإسباني وتوتنهام الإنجليزي الحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني، إلا أن إنتر هو الأقرب لحسم الصفقة.

وبحسب صحيفة “لا غازيتا ديللو سبورت”:” هناك لقاء جمع ممثلي ديبالا ومسؤولي إنتر الأسبوع الماضي، وأن الأمور تسير في اتجاه ”النيراتزوري”، بحسب

وأوضحت أنه على الرغم من أن إنتر سيقدم لديبالا راتبا أقل مما يحصل عليه حاليا مع يوفنتوس، حيث يتقاضى في صفوف البيانكونيري 7 ملايين يورو في الموسم، بينما سيحصل من بطل إيطاليا على 6 ملايين فقط، إضافة إلى مكافآت عالية.