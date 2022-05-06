فوائد تناول زيت السمك الصحية

أميرة خالد(صدى):

يعد زيت السمك من أفضل البدائل إذا كان الشخص نباتيًا أو غير محب للسمك، وتحتوي الأحماض الدهنية أوميجا 3 على عناصر غذائية أساسية مهمة في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة لذلك تعرف على بعض الفوائد الناتجة عن تناوله :

1: يعالج بعض حالات الصحة العقلية : يؤدي الاستهلاك المنتظم لزيت السمك إلى تسريع إفراز السيروتونين. وبالتالي ، فإن إطلاق السيروتونين دون انقطاع يساعد في فع الحالة المزاجية.

2. النوبات القلبية والسكتات الدماغية: يمكن للناجين من السكتات الدماغية طلب المساعدة من الصفات المعززة للدماغ من DHA وأحماض أوميغا 3 الدهنية، كما لوحظ أن زيت السمك يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

3: رفع المناعة: يرتفع مع الاستهلاك المنتظم لأحماض أوميجا 3 الدهنية القدرة على محاربة الالتهابات.