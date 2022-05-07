وظائف شاغرة للجنسين لدى شركة إكسايت

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة إكسايت، عن فتح باب التوظيف (رجال / نساء) في عدة فروع لها بالمملكة (الرياض، مكة المكرمة، الدمام).

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير معرض، رئيس قسم، مسؤول مبيعات، أمين مخزن، مشرف معرض، كاشير، مُمثل خدمة عملاء، مشترطة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، التفرغ التام للوظيفة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب؛ حيث تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد):

[email protected]