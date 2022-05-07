بالفيديو.. مساعد الربيش : تقييم السرعات في الطرقات سيئ جدا

الرياض(صدى):

أوضح الدكتور مساعد الربيش المختص في الاستشارات المرورية ونظام المرور، أن تقييم السرعات بالطرقات سيئ جدًّا، وفيه استغلال للمواطن والمقيم، ويجب مراجعتها حماية لقائدي المركبات.

وقال “الربيش ” خلال مداخلة هاتفية على “برنامج 120” :” لا توجد دراسات حقيقية لتقييم السرعة المناسبة لكل طريق” ، لافتًا إلى أن الاختلافات بين تحديد السرعات لبعض الطرق تسبب العديد من المشكلات.

وأضاف:” أن 90٪ من أسباب الحوادث المرورية التي تقع بسبب قطع الإشارة وعكس السير ويجب تجريم تلك المخلفات” .

وأفاد بأن راصدي مخالفات المركبات يقومون بتصوير المركبة من الخلف، أو عدم جودة الصورة كنوع من التحايل وتفادي الاعتراض عليها”.

وناشد مساعد الربيش وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور بضرورة التدخل ومراجعة كاميرات الرصد الآلي؛ لمعرفة مدى وضوح المخالفة وحقيقة نسبها للمواطن أو المقيم صاحب المركبة.