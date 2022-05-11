بالفيديو.. مواطن يمهل أصحاب ملصقات إعلانية 24 ساعة لإزالتها من أمام منزله

سعيد العجل(صدى):

في مقطع فيديو طريف، وثق مواطن عدد كبير من الملصقات الإعلانية على باب منزله الذي يرغب ببيعه وطالب المواطن المعلنين بإزالة الملصقات من على باب المنزل خلال 24 ساعة وذلك بعدما قرر وضعهم في “مجموعة واتساب” ليتعرف كل واحد منهم على رقمه.

وأبدى المواطن انزعاجه من هذه التصرفات الفوضوية دون إدراك بالحرج الكبير الذي قد تسببه مثل هذه الإعلانات على المنازل.

ويذكر أن إعلانات سداد القروض والتى انتشرت في فترة سابقة؛ حيث شهدت عده تحذيرات من البنوك لمثل هذه الإعلانات ووضع الملصقات على الصرافات داخل البنوك أو خارجها في الصرافات المنتشرة بالمولات والمحال التجارية والأحياء والطرقات، إلا أن ذلك لم يجد نفعاً معهم إذا لا زال البعض يصر وضع إعلاناته في أي مكان يراه مناسباً له.