الخثلان يوضح مدى وجوب صرف الزكاة من مال مُدخر لعلاج مريضة (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، مدى وجوب صرف الزكاة من امرأة مريضة فقيرة.

وكانت المرأة قد ذكرت أنها ورثت مبلغا بلغ النصاب وادخرته لتصرف على علاجها، متسائلا عن مدى وجوب صرف الزكاة منه، فيما أكد “الخثلان” أن هذ المال عليه زكاة، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة”.

وأضاف أنه طالما كان المال بلغ النصاب وحال عليه الحول وتم ادخاره لمدة سنة فأنه يجب إخراج الزكاة منه حتى ولوكا مخصص للعلاج.