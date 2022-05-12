الغذاء والدواء تكشف مخاطر الإفراط في استخدام مكمل الميلاتونين

الرياض(صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن المقصود بهرمون “الميلاتونين” وفوائده ومخاطر استخدامه المحتملة على الجسم.

وأوضحت الغذاء والدواء، أن الميلاتونين” عبارة عن هرمون يفرزه الجسم بشكل طبيعي ويساعد في تنظيم دورة النوم للإنسان، لافتة إلى أن إفراز الهرمون يزيد في الظلام ويقل عند وجود الضوء، وينخفض مع تقدم العمر.

ولفتت إلى أن استخدامات مكمل “الميلاتونين” الغذائي تتمثل في المساهمة في التخفيف من الإحساس بأعراض إرهاق بعد السفر بسبب اختلاف التوقيت، وتقليل الوقت المستغرق للنوم، موضحة أن مخاطر الإفراط في استخدامه تشمل الصداع والغثيان والدوخة.

ودعت الجميع لاستهلاك مكمل “الميلاتونين” تحت إشراف طبي، وذلك لوجود تعارض بينه وبين بعض الأدوية، مثل أدوية ضغط الدم، والسكري، ومنع الحمل.