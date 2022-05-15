أطعمة لا يجب تناولها قبل الذهاب إلى النوم

أميرة خالد(صدى):

كشف دانييل بيريز فيدال الخبير الغذائي والخبير في النوم، أنه لا ينبغي تناول الآيس كريم قبل النوم وذلك لأنه غني بالسكر الذي يمكن أن يزيد مستويات الأنسولين التي يمكن أن تجعل من الصعب للغاية النوم.

وأوضح “فيدال” أن السكر هو منشط وكذلك الكافيين لذلك يجب تجنب كليهما، مضيفًا: “يجب أيضًا تجنب الجبن والطعام الحار مثل الكاري والآيس كريم والكعك”.

وأشار لضرورة تجنب الكافيين قبل موعد النوم فالكافيين منبه ويجب إيقافه من أربع إلى ست ساعات قبل الذهاب إلى النوم.