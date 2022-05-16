راجح المطلق: الرقية الشرعية قد تغلق العيادات النفسية

علي القحطاني (صدى):

رأى مفسر الأحلام راجح المطلق أنه لو عولجت الحالات التي تدخل العيادات النفسية بالرقية الشرعية لأُغلقت العيادات النفسية كليا.

وقال المطلق خلال برنامج ياهلا: لو فجأة دخل الشخص في اكتئاب حاد بدون مايفقد غالي ولا عزيز ولديه أعراض العين والحسد ماذا يقول له الطبيب.

وأكد المطلق أنه ليس ضد العيادات النفسية، لكن غالبية مرتادي العيادات النفسية يعانون من عين أو مس أو حسد.

وتحدث عن خلطتة الشعبية التي قال إنها تعالج المس، قائلا: أنا ما نزلت الخلطة إلا لما جربتها على أقرب الناس، والأغلب يعالجون بالرقية الشرعية وليس بمضادات الاكتئاب.

راجح المطلق (مفسر أحلام): لو لجأت الحالات التي تراجع العيادات النفسية إلى الرقية الشرعية سوف تغلق العيادات النفسية#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/o3mfuXmPQK — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 15, 2022

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